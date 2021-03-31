Свыше 20% месячной нормы осадков выпало в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столице в ночь на среду, 31 марта, выпало более 20% месячной нормы осадков. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Отмечается, что за указанный период в городе выпало 7 миллиметров осадков. Месячная норма осадков для марта в Москве составляет 34 миллиметра.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности. На круглосуточное дежурство заступили аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал причину резкой смены погоды в центральной части России. По словам эксперта, на изменения влияет появление циклона, воздушные массы которого насыщены влагой.