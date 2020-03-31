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Общество

31 марта, 18:58

Более 380 зараженных коронавирусом скончалось за сутки в Британии

общество происшествия за рубежом

Фото: AP Photo/Kirsty Wigglesworth

В Великобритании за сутки скончался 381 человек с подтвержденным коронавирусом. Таким образом, общее количество умерших пациентов с COVID-19 достигло 1 тысячи 789 человек, передает РИА Новости.

"По данным на 9:00 (12:00 мск) 31 марта, в Великобритании были проверены 143 186 человек, из которых у 25 150 подтвержден диагноз", – говорится в сообщении.

Отмечается, что прирост зараженных и погибших стал рекордным для Британии. Также сообщается, что одним из умерших является 19-летний молодой человек, у которого не было никаких хронических заболеваний.

Ранее стало известно о том, что коронавирусом заразилась заместитель министра здравоохранения Британии по вопросам безопасности пациентов Надин Доррис. Она присутствовала на приеме в резиденции британского премьера Бориса Джонсона и плохо почувствовала себя на следующий день. Известно, что сам Джонсон также подхватил COVID-19.

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