Образовательные мероприятия для предпринимателей будут проводить онлайн – Сергунина

08:49
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Образовательные мероприятия для предпринимателей проекта mbm.mos будут проводить дистанционно. Послушать лекции, принять участие в мастер-классах и тренингах теперь можно онлайн, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Как сообщила заммэра Наталья Сергунина, количество бесплатных занятий будет постоянно увеличиваться. Все обновления будут публиковать в разделе "Обучающие мероприятия".
"Чтобы быть успешным в любом деле, нужно постоянно анализировать лучшие практики и повышать свои компетенции. Процесс обучения должен быть непрерывным. Поэтому мы не планируем приостанавливать городские образовательные программы для предпринимателей. Они будут проходить онлайн", – приводятся в сообщении слова Сергуниной.
Чтобы стать участником, нужно войти в личный кабинет на mbm.mos.ru и зарегистрироваться на странице мероприятия.
Также обучающие программы доступны в "Онлайн-академии МБМ".
Ранее бизнес-тренер Андрей Антонов рассказал о том, как организовать эффективный рабочий день на дому. Отмечается, что на удаленной работе сохранить результативность намного труднее, чем в офисе. Для того чтобы создать полноценный настрой на нужный лад, необходимо обеспечить выполнение ряда условий, считает специалист. Он отметил, что многие работники с трудом справляются с ленью, однако ее необходимо пресекать в корне. По словам бизнес-тренера, качество работы напрямую зависит от внутреннего настроя.
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