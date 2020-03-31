Образовательные мероприятия для предпринимателей будут проводить онлайн – Сергунина

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Образовательные мероприятия для предпринимателей проекта mbm.mos будут проводить дистанционно. Послушать лекции, принять участие в мастер-классах и тренингах теперь можно онлайн, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как сообщила заммэра Наталья Сергунина, количество бесплатных занятий будет постоянно увеличиваться. Все обновления будут публиковать в разделе "Обучающие мероприятия".

"Чтобы быть успешным в любом деле, нужно постоянно анализировать лучшие практики и повышать свои компетенции. Процесс обучения должен быть непрерывным. Поэтому мы не планируем приостанавливать городские образовательные программы для предпринимателей. Они будут проходить онлайн", – приводятся в сообщении слова Сергуниной.

Чтобы стать участником, нужно войти в личный кабинет на mbm.mos.ru и зарегистрироваться на странице мероприятия.

Также обучающие программы доступны в "Онлайн-академии МБМ".

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