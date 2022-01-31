В России госпитализировали 9 090 человек с коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Число госпитализаций из-за коронавируса в России за сутки составило 9 090. Это на 8% ниже показателя предыдущего дня, сообщает Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Снижение числа госпитализаций произошло в 51 российском регионе. При этом в 32 субъектах зафиксировано увеличение.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 30 130 против 28 944 днем ранее. Общее число выздоровевших достигло 10 248 281.

Умер за сутки 621 человек. При этом выявили за минувшие 24 часа 124 070 новых случаев коронавируса, за все время пандемии – 11 861 077.

На Москву пришлось 23 417 случаев, на Санкт-Петербург – 15 802, Московскую область – 11 470, на Челябинскую область – 3 223, на Пермский край – 3 190, на Ханты-Мансийский АО – 3 021, на Якутию – 2 820, на Ростовскую область – 2 744, на Свердловскую область – 2 738.

Наименьший прирост случаев зафиксирован на Чукотке – 12, а также в Еврейской автономной области – 19.

Ранее стало известно, что в Москве расширили коечный фонд для лечения детей с COVID-19. С 1 февраля заболевших начнет принимать коронавирусный корпус больницы имени Сперанского.

Кроме того, в столице стартовала вакцинация подростков от COVID-19. Процедура бесплатная и добровольная. Сделать прививку подростки от 12 до 17 лет могут в 13 пунктах вакцинации на базе детских городских поликлиник.