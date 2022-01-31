В России госпитализировали 9 090 человек с коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Число госпитализаций из-за коронавируса в России за сутки составило 9 090. Это на 8% ниже показателя предыдущего дня, сообщает Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Снижение числа госпитализаций произошло в 51 российском регионе. При этом в 32 субъектах зафиксировано увеличение.
Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 30 130 против 28 944 днем ранее. Общее число выздоровевших достигло 10 248 281.
Умер за сутки 621 человек. При этом выявили за минувшие 24 часа 124 070 новых случаев коронавируса, за все время пандемии – 11 861 077.
На Москву пришлось 23 417 случаев, на Санкт-Петербург – 15 802, Московскую область – 11 470, на Челябинскую область – 3 223, на Пермский край – 3 190, на Ханты-Мансийский АО – 3 021, на Якутию – 2 820, на Ростовскую область – 2 744, на Свердловскую область – 2 738.
Наименьший прирост случаев зафиксирован на Чукотке – 12, а также в Еврейской автономной области – 19.
Ранее стало известно, что в Москве расширили коечный фонд для лечения детей с COVID-19. С 1 февраля заболевших начнет принимать коронавирусный корпус больницы имени Сперанского.
Кроме того, в столице стартовала вакцинация подростков от COVID-19. Процедура бесплатная и добровольная. Сделать прививку подростки от 12 до 17 лет могут в 13 пунктах вакцинации на базе детских городских поликлиник.
В Москве расширили коечный фонд для лечения детей с COVID-19
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: