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Общество

10:26

Кузнецова предложила запретить педофилам доступ в интернет

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила о необходимости введения полного запрета доступа в интернет для педофилов. Такое мнение она высказала в эфире телеканала RT.

По мнению Кузнецовой, педофилы могут использовать Сеть в качестве инструмента для совершения преступлений.

"Поэтому надо ограничивать и полностью запрещать доступ в сеть интернет", – сказала она.

28 января Владимир Путин подписал закон о пожизненном заключении для педофилов. Оно будет грозить за повторные насильственные действия в отношении несовершеннолетних, а также за насилие в отношении двух и более детей, совершенное впервые.

Также пожизненное заключение будет грозить в случае, если указанное преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления. Ранее данное наказание распространялось на педофилов, совершивших повторное преступление в отношении детей младше 14 лет.

Президент России подписал закон о пожизненном заключении для педофилов

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