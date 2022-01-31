Экономист сообщила, кому поднимут пенсии с 1 февраля

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Россиянам рассказали, кого ожидает повышение пенсионных выплат с февраля. Об этом доцент экономического факультета РУДН, кандидат экономических наук Лариса Сорокина сообщила в интервью агентству "Прайм".

Специалист напомнила, что в России пенсионные выплаты были проиндексированы на 8,6%. Это произошло в связи с повышенным уровнем инфляции в стране за 2021 год.

"Февральское увеличение пенсий будет идти уже по отношению к декабрю, иными словами, пенсию проиндексируют еще на 2,5%, то есть на разницу между фактической (8,4%) и прогнозной (5,9%) инфляцией", – объяснила экономист.

Сорокина продолжила, что с февраля также проиндексируют выплаты по инвалидности, ликвидаторам аварии на ЧАЭС, вдовам погибших и умерших ветеранов Великой Отечественной войны, ее участникам и ветеранам боевых действий.

Помимо прочего, в стране на 8,4% вырастет материнский капитал.

Ранее экономист напомнила, какие пособия увеличатся в 2022 году. В частности, с 1 февраля возрастут единовременные пособия при усыновлении детей старше 7 лет, детей-инвалидов, а также братьев и сестер.

Как уточнила специалист, данная выплата увеличится до 156 429 рублей.