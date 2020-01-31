У пассажира рейса Бангкок – Москва выявили инфекцию мочевыводящих путей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
У гражданина Франции, следовавшего из Бангкока в Москву, выявили инфекцию мочевыводящих путей, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
О пассажире с признаками инфекционного заболевания на борту воздушного судна, прибывающего в 15:54, информация на телефон дежурного в Шереметьево поступила 31 января. Когда самолет приземлился в столичном аэропорту, сотрудники Роспотребнадзора незамедлительно поднялись на борт.
Они осмотрели гражданина Франции 77 лет, который возвращался с отдыха с супругой. В столице Таиланда семья находилась с 18 по 30 января. Пара проживала в отеле и там же питалась. В итоге врачи поставили французу диагноз "инфекция мочевыводящих путей".
На борту, где находились 340 пассажиров и 14 членов экипажа, провели полный комплекс противоэпидемических мероприятий. Также специалисты провели бесконтактную термометрию пассажиров, других лиц с признаками инфекционного заболевания не выявлено.
Ранее СМИ сообщали, что у пассажира рейса Бангкок – Москва может быть подозрение на коронавирус.
Службы Роспотребнадзора выявили двух больных новой инфекцией коронавируса – в Забайкальском крае и Тюменской области. Они изолированы и находятся под жестким наблюдением, им оказывается необходимая помощь. Оба заболевших являются гражданами Китая.
Впервые о случаях заболевания стало известно в конце декабря 2019 года. Очагом инфекции назвали город Ухань в китайской провинции Хубэй.
Число инфицированных к настоящему моменту составляет уже более 9 тысяч человек, число летальных исходов достигло 213 человек. Заболевшие новым вирусом выявлены во всех регионах Китая, включая автономные зоны. Вирус также выявлен в Австралии, Канаде, Вьетнаме, Германии, Камбодже, Малайзии, Непале, Южной Корее, Сингапуре, США, Таиланде, Франции, Японии, на Шри-Ланке и в России.
Ученые заявили, что вирус распространяется воздушно-капельным путем. Специалисты Минздрава считают, что клиническим проявлением нового коронавируса, помимо острой респираторной вирусной инфекции и пневмонии, может стать сепсис. Эксперты добавили, что к новому типу коронавируса менее восприимчивы молодые люди и дети.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: