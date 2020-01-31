У пассажира рейса Бангкок – Москва выявили инфекцию мочевыводящих путей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

У гражданина Франции, следовавшего из Бангкока в Москву, выявили инфекцию мочевыводящих путей, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

О пассажире с признаками инфекционного заболевания на борту воздушного судна, прибывающего в 15:54, информация на телефон дежурного в Шереметьево поступила 31 января. Когда самолет приземлился в столичном аэропорту, сотрудники Роспотребнадзора незамедлительно поднялись на борт.

Они осмотрели гражданина Франции 77 лет, который возвращался с отдыха с супругой. В столице Таиланда семья находилась с 18 по 30 января. Пара проживала в отеле и там же питалась. В итоге врачи поставили французу диагноз "инфекция мочевыводящих путей".

На борту, где находились 340 пассажиров и 14 членов экипажа, провели полный комплекс противоэпидемических мероприятий. Также специалисты провели бесконтактную термометрию пассажиров, других лиц с признаками инфекционного заболевания не выявлено.

Ранее СМИ сообщали, что у пассажира рейса Бангкок – Москва может быть подозрение на коронавирус.

Службы Роспотребнадзора выявили двух больных новой инфекцией коронавируса – в Забайкальском крае и Тюменской области. Они изолированы и находятся под жестким наблюдением, им оказывается необходимая помощь. Оба заболевших являются гражданами Китая.

Впервые о случаях заболевания стало известно в конце декабря 2019 года. Очагом инфекции назвали город Ухань в китайской провинции Хубэй.

Число инфицированных к настоящему моменту составляет уже более 9 тысяч человек, число летальных исходов достигло 213 человек. Заболевшие новым вирусом выявлены во всех регионах Китая, включая автономные зоны. Вирус также выявлен в Австралии, Канаде, Вьетнаме, Германии, Камбодже, Малайзии, Непале, Южной Корее, Сингапуре, США, Таиланде, Франции, Японии, на Шри-Ланке и в России.

Ученые заявили, что вирус распространяется воздушно-капельным путем. Специалисты Минздрава считают, что клиническим проявлением нового коронавируса, помимо острой респираторной вирусной инфекции и пневмонии, может стать сепсис. Эксперты добавили, что к новому типу коронавируса менее восприимчивы молодые люди и дети.