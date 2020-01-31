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Общество

12:43

В России снизились общие продажи пиротехники

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Популярность пиротехники в России снизилась. Общие продажи таких изделий с ноября 2019 по январь 2020 года уменьшились на 16,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018-2019 годов. Об этом сообщает портал News.ru.

По данным экспертов, основные продажи пиротехники приходятся на декабрь. Средняя цена фейерверков составляет 267 рублей. При этом стоимость петард за год выросла на 14%, а бенгальских огней – на 16%.

Чаще всего пиротехнику покупают в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Тюмени и Краснодаре.

Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров направил письмо в МЧС России с предложением запретить использование пиротехники рядом с домами и больницами.

Парламентарий считает, что люди не всегда могут правильно оценить скорость и направление ветра при запуске пиротехники. Такая ошибка может привести к очень негативным последствиям для окружающих людей.

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