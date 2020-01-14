Эксперт прокомментировал инициативу ввести запрет на запуск фейерверков вблизи домов

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Фото: Москва 24/Александр Авилов
Директор Московской пиротехнической ассоциации Владимир Жихарев прокомментировал инициативу ввести запрет на запуск фейерверков вблизи домов и медицинских учреждений. По мнению эксперта, в этом нет никаких новшеств, все реализовано в других актах.
"Запрет существует уже давным давно: это постановление Правительства РФ №1052 от 2009 года. В нем говорится о правилах использования пиротехнических изделий. В этом постановление есть и запрет на запуск пиротехники вблизи медицинских учреждений. Также действует технический регламент Таможенного союза и национальный акт, который вступил в силу в 2012 году и действует. Там предусматривается применение пиротехники везде, где территория ограничивается зонами безопасности. В плотной городской застройке сейчас по факту кроме бенгальских свечей, хлопушек или фонтанов применять что-либо достаточно сложно", – заявил собеседник Москвы 24.
Он добавил, что для запуска фейерверков в столице есть специальные оборудованные площадки, где можно сделать это безопасно. Также, по словам Жихарева, лучше всего обратиться к мастерам своего дела, людям, которые обладают необходимым опытом, знаниями, соответствующим оборудованием.
Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Евгений Федоров направил письмо в МЧС России с предложением запретить использование пиротехники рядом с домами и больницами.
Парламентарий считает, что люди не всегда могут правильно оценить скорость и направление ветра при запуске пиротехники. Такая ошибка может привести к очень негативным последствиям для окружающих людей.
"Любители пиротехники не всегда задумываются, что в соседнем доме есть семьи с маленькими детьми, а в больнице рядом могут находиться люди в тяжелом состоянии. Для них взрывы в непосредственной близости становятся дополнительной проблемой", – подчеркнул депутат.
В настоящее время пиротехнику нельзя использовать внутри помещений, на балконах, на территориях пожароопасных объектов, на стадионах, на кладбищах, в парках, заказниках и заповедниках, а также во время проведения митингов и демонстраций.
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