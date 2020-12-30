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Москва 24

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Общество

10:59

В Москве зарегистрировано 5 105 новых случаев COVID-19

общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве подтверждено 5 105 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице.

Уточняется, что за последние сутки госпитализированы 1 726 пациентов с COVID-19, на ИВЛ в больницах находятся 519 человек.

8,1% среди заболевших – дети, 39,4% – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 32,6% – пациенты от 46 до 65 лет, еще 14,4% – люди от 66 до 79 лет. Также 5,5% среди заболевших – старше 80 лет.

В Оперштабе горожанам старше 65 лет и москвичам с хроническими заболеваниями напомнили о необходимости соблюдения домашнего режима.

По России за последние сутки выявили 26 513 новых случаев коронавируса. В 3 970 из них заболевание протекало без клинических проявлений.

Руководитель Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург ранее заявил, что разработанная в России вакцина от коронавируса "Спутник V" эффективна на 92%. На данный момент получить препарат могут сразу несколько категорий граждан.

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 81 млн человек

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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