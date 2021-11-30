В Москве выявили 2 788 новых случаев COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За последние сутки в Москве выявили 2 788 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

За сутки госпитализировали 951 человека. На ИВЛ находятся 575 человек.

После прохождения лечения от коронавирусной инфекции выздоровели за 24 часа еще 3 816 пациентов. Всего число людей, победивших инфекцию, увеличилось до 1 772 354.

В столице за сутки умерли 97 пациентов.

30 ноября в России подтвердили 32 648 новых случаев коронавируса. В 2 247 случаях болезнь протекала без клинических проявлений.

Всего с начала пандемии в России зарегистрирован 9 636 881 случай коронавируса. Наименьший темп прироста наблюдается в Калмыкии, Республике Алтай и Москве.

За последние сутки в РФ от последствий коронавируса умерли 1 229 человек, за весь период в стране скончались 275 193. За прошедшие сутки выздоровели 33 442 человека, за весь период пандемии – 8 329 253.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил о риске ухудшения эпидемической ситуации из-за штамма "Омикрон". Такое развитие событий возможно в случае, если мутация будет ускорять тяжелое течение коронавируса.

Об опасности этого штамма заявили ученые из Великобритании. По их данным, эта разновидность коронавируса имеет 32 мутации, многие из которых свидетельствуют о высокой трансмиссивности и устойчивости к вакцинам.