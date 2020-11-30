В ГД могут проработать вопрос о бесплатном лечении в санатории перенесших COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
В Госдуме считают возможным проработать вопрос о том, чтобы предоставлять переболевшим тяжелой формой COVID-19 бесплатные путевки в санатории, рассказал член комитета нижней палаты парламента по охране здоровья Александр Петров. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Безусловно, все люди, которые переболели сложными, тяжелыми заболеваниями, имеют право на санаторное лечение: кто-то платно, кто-то бесплатно. Это было бы положительным решением, потому что очень многие, кто-то тяжелой формой переболел COVID-19, на самом деле нуждается в реабилитации", – сказал Петров.
Он выразил мнение, что в будущем, возможно, появится программа реабилитации для граждан, которые перенесли тяжелую форму коронавируса.
При этом Петров отметил, что нельзя сказать, что этот вопрос будет вынесен на обсуждение сейчас.
Ранее доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, что для того, чтобы избавиться от последствий коронавируса, переболевшим надо заниматься йоговской дыхательной гимнастикой. По его словам, программу реабилитации после коронавируса каждому человеку надо разрабатывать конкретно, в зависимости от того, чем он болел, в каком состоянии и в каком возрасте.
Кроме того, врач-пульмонолог Александр Карабиненко отметил, что переболевшим COVID-19 придется восстанавливаться от нескольких недель до нескольких месяцев. Он предложил обратить внимание на работу сердечно-сосудистой системы, чтобы не возникло нарушений кровообращения по магистральным сосудам.
Эксперт рассказал, сколько продлится восстановление после COVID-19
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