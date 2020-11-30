В Госдуме предложили установить адресные новогодние выплаты

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов предложил ввести в РФ адресные новогодние выплаты. Об этом сообщает News.ru.

Депутат заявил, что пандемия отразилась на финансовом благополучии граждан и новые выплаты помогут частично решить проблему.

"Очевидны и падение доходов, и рост безработицы, поэтому как председатель социального комитета я поддерживаю любые дополнительные меры социальной поддержки. Если это будут новогодние выплаты нуждающимся категориям граждан, я двумя руками за", – подчеркнул Нилов.

По мнению политика, выплаты следует сделать адресными. В первую очередь Нилов призвал обратить внимание на малоимущие и многодетные семьи. Кроме того, помощь может потребоваться инвалидам, пенсионерам и другим льготным категориям граждан, уточнил он.

Ранее с подобным предложением выступил лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов. Он попросил единовременно выплатить малоимущим по 10 тысяч рублей.

