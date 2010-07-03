Желтый уровень опасности продлен в столичном регионе до 2 декабря

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Желтый уровень погодной опасности продлен в столичном регионе до понедельника, 2 декабря из-за гололедицы. Об этом сообщает в Гидрометцентре России.

"Погода потенциально опасна. Гололедно-изморозевое отложение, местами гололедица", – говорится в сообщении.

Отмечается, что предупреждение будет действовать до 13:00 2 декабря.

В ночь на воскресенье к Москве будет прорываться холодный атмосферный фронт, похолодает до -3... -5 градусов, пойдет снег. При этом дождевая вода замерзнет, образуя слой наледи в 10 миллиметров.

Ранее водителей призвали планировать поездки в вечерний час пик из-за неблагоприятных погодных условий. В ЦОДД отметили, что из-за непогоды число мелких аварий может увеличиться.

