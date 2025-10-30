Психиатр Соловьева: игровой зависимости наиболее подвержены нетерпеливые дети

Фото: 123RF.com/rawpixel

Игровой зависимости наиболее подвержены нетерпеливые дети, которые хотят получать быстрый результат. Это врожденная черта характера, рассказала в беседе с Москвой 24 врач-психиатр Надежда Соловьева.

Она отметила, что вопрос игромании надо рассматривать с разных сторон. В некоторых случаях дети находят друзей в онлайн-играх и даже продолжают с ними общение офлайн, тогда родители могут не переживать. Однако бывают случаи, когда дети посвящают все свободное время играм, забывая о сне, учебе, друзьях.

Чтобы у ребенка не развилась зависимость, нужно изначально дозировать время, которое он проводит с гаджетами. Иногда родители дают ребенку телефон, чтобы занять его, однако впоследствии гаджет может стать единственным его спутником. Важно определять временные границы для игр. Если дети капризничают без смартфона, родителям надо проявлять позицию взрослого, добавила психиатр.

Она рассказала, что ключевым моментом является усвоение ребенком границ и понимание нормы. В некоторых случаях дети не осознают, что нужно слушаться родителей, так как с 7–8 лет к ним уже относятся как ко взрослым.

С подростком 10–12 лет, который требует телефон после исчерпания лимита на игры, важно обсуждать правила, если они устанавливаются впервые. Если же ограничения уже были оговорены ранее, необходимо настоять на их соблюдении, сказала Игонина.

По словам психиатра, детям, у которых зависимость возникла в более старшем возрасте, иногда необходима психологическая помощь. Зависимый от игр ребенок может стать раздражительным, вспыльчивым и агрессивным. В хорошем настроении он будет пребывать только во время игры.

Нельзя однозначно утверждать, что все видеоигры плохие или хорошие, добавила Игонина. Некоторые из них развивают фантазию, например, исторические игры могут побудить интерес к истории. Однако существуют и более агрессивные форматы, тут выбор зависит от характера ребенка, резюмировала специалист.

Ранее психотерапевт Елизавета Жесткова рассказала, что онлайн-игры не сделают человека внушаемым или нездоровым, если у него психически стабильное состояние. Однако подростки более внушаемы, поэтому состояние их психики может ухудшаться из-за игр. Если близкий человек проводит много времени за компьютером и перестал интересоваться внешним миром, то нужно уговорить его обратиться за помощью к специалисту.

