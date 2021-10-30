В Москве выявлено 7 267 новых случаев COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве за последние сутки выявили 7 267 новых случаев коронавируса, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице.

За сутки госпитализировали 1 520 человек, на ИВЛ находятся 688 пациентов.

"В городе выздоровели еще 5 506 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 588 697", – говорится в сообщении.

В столице за 24 часа скончались 97 пациентов с диагнозом "пневмония" и положительным результатом теста на COVID-19.

В России за последние сутки подтвердили 40 251 новый случай коронавируса. Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 8 472 797 случаев COVID-19. Наименьшие темпы прироста за сутки отмечены в Республике Калмыкия и Камчатском крае – 0,18 и 0,21 процента соответственно.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова накануне назвала регионы с самым высоким коллективным иммунитетом к COVID-19. Лучшие показатели демонстрируют Москва и Московская область, Республика Тыва, Санкт-Петербург и Севастополь.

