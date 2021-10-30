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Общество

12:05

В России выявили 40 251 новый случай коронавируса

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

За последние сутки в России подтвердили 40 251 новый случай коронавируса в 85 регионах, как сообщили в Оперштабе.

В том числе выявлено активно 3 326 (8,3%) эпизода заболеваемости без клинических проявлений.

В Москве зафиксировано 7 267 новых случаев COVID-19, в Санкт-Петербурге – 3 578, в Московской области – 2 680, в Самарской области – 1 405, в Нижегородской области – 815.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 8 472 797 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьшие темпы прироста за сутки отмечены в Республике Калмыкия и Камчатском крае – 0,18 и 0,21 процента соответственно.

За последние сутки в РФ подтверждено 1 160 смертей после заражения коронавирусом. За весь период по России умерло 237 380 человек.

Также за прошедшие 24 часа выписано по выздоровлении 28 909 пациентов. За весь период COVID-19 по стране переболели 7 331 424 человека.

Ранее сообщалось, что руководство Росздравнадзора направилось в регионы со сложной ситуацией по коронавирусу для оказания помощи в борьбе с пандемией. Специалисты посетят Республики Татарстан и Удмуртия, а также Владимирскую и Белгородскую области.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова накануне назвала регионы с самым высоким коллективным иммунитетом к COVID-19. Лучшие показатели демонстрируют Москва и Московская область, Республика Тыва, Санкт-Петербург и Севастополь.

За девять месяцев от коронавируса умерло более 250 тысяч россиян

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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