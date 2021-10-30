Руководство Росздравнадзора выехало в регионы для помощи в борьбе с COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Руководство Росздравнадзора направилось в регионы со сложной ситуацией по коронавирусу для оказания помощи в борьбе с пандемией. Об этом сообщает РИА Новости.

"По поручению министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова и ее заместители выехали для оказания методической помощи в регионы со сложной обстановкой по распространению коронавирусной инфекции", – заявили в ведомстве.

Специалисты Росздравнадзора будут работать в Республиках Татарстан и Удмуртия, а также во Владимирской и Белгородской областях.

Накануне президент РФ Владимир Путин поручил главе Минздрава Михаилу Мурашко посетить регионы с самой тяжелой ситуацией по коронавирусу. Министр совершит рабочую поездку во Владимирскую область, как сообщили в пресс-службе администрации региона.