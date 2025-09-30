Оклады в силовых структурах и бюджетных организациях повысят на 7,6% с 1 октября 2025 года

Важные нововведения вступят в силу в России с 1 октября 2025 года. В частности, некоторым категориям граждан проиндексируют зарплаты, а в приложениях банков появится спецкнопка оповещения о мошенничестве.

Индексация окладов и пенсий

С 1 октября в России проиндексируют оклады сотрудникам силовых структур и бюджетных организаций на 7,6%, рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.





Вячеслав Володин председатель Госдумы Наша задача – поддержать тех, кто защищает страну и обеспечивает ее безопасность.

В частности, повышение коснется сотрудников казенных, бюджетных и автономных учреждений, гражданского персонала воинских частей и работников федеральных органов, которые не относятся к государственным гражданским служащим. При этом вслед за ростом окладов увеличатся и другие надбавки.

Кроме того, на 7,6% проиндексируют выплаты военным пенсионерам.

Кредитные каникулы

Представители малого и среднего бизнеса, а также самозанятые смогут оформить кредитные каникулы с 1 октября. Вступающий в силу закон дает такое право для всех, чьи кредиты были оформлены после 1 марта 2024 года. Однако бизнес не должен находиться на стадии ликвидации, реорганизации или банкротства.

Каникулы можно брать один раз каждые пять лет на срок до полугода. При этом отсрочку разрешено оформить по каждому из имеющихся долгов.

При этом в договоре должны отсутствовать условия по взысканию долга с заемщика, а срок невыполнения обязательств не должен превышать 30 дней. Если по кредиту есть поручительство или залог, потребуется согласие поручителя.

Электронные повестки

Осенний призыв в Вооруженные силы начнется с 1 октября. Одно из главных нововведений – в Москве, Республике Марий Эл, Сахалинской и Рязанской областях повестки будут приходить исключительно в электронном виде, рассказал газете "Красная звезда" начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский. Во всех остальных субъектах РФ извещения будут дублироваться бумажными.

Бурдинский отметил, что электронная повестка будет считаться врученной по истечении семи дней после того, как она появилась в специальном реестре. Затем гражданин должен в течение 20 дней явиться в военкомат. Отсутствие без уважительной причины повлечет за собой ограничительные меры, которые снимут сразу после явки.

"Граждане могут ознакомиться с информацией о себе, содержащейся в реестре воинского учета, в том числе о направленных повестках и примененных временных ограничительных мерах, получив соответствующую выписку, которая формируется в личном кабинете реестра повесток, доступном по адресу реестрповесток.рф", – добавил Бурдинский.

Спецкнопка против мошенников

С 1 октября в мобильных приложениях крупных банков появится специальная кнопка для быстрого оповещения о мошенниках. Новые правила разработали эксперты Банка России. Мера позволит сразу сообщать о подозрительных переводах, а также получать справку о них в электронном формате для обращения в правоохранительные органы.

Также с начала октября все банки обязаны реагировать на обращения граждан, которые перевели деньги мошенникам через банкомат, даже если они не являются их клиентами.

Пенсионные накопления

С 1 октября договор с негосударственным пенсионным фондом в рамках программы долгосрочных сбережений можно будет заключить через портал "Госуслуги". Для этого необходимо оформить в приложении "Госключ" подтверждающую личность электронную подпись. Это повысит доступность услуги для граждан, сказано в сообщении на сайте Банка России.

Программа долгосрочных сбережений работает в РФ с 1 января 2024 года. Одна из ее особенностей – государственное софинансирование накоплений на сумму до 36 тысяч рублей в год. Также при участии в программе можно ежегодно получать налоговый вычет и возвращать часть уплаченного НДФЛ.

Ипотека через микрокредиторов

С 22 октября микрофинансовые организации, которые полностью принадлежат субъекту РФ, получат право выдавать заем на ипотеку. Контролировать эту деятельность будет Банк России.

Организация, которая получит такое право, будет единственной во всем регионе. Кроме того, кредит на покупку недвижимости будет оформляться только на базе государственных программ: семейной, арктической, дальневосточной и IT-ипотеке. Предполагается, что в каждом регионе будет определена своя ставка. При этом погасить ипотеку можно с помощью маткапитала и государственной поддержки для многодетных семей.

