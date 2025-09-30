Володин: с октября начнут действовать новые нормы поддержки участников СВО

Фото: duma.gov.ru

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о новых законах, которые начнут действовать в России с октября. Особое внимание он уделил мерам поддержки участников СВО, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на его публикацию в мессенджере MAX.

В частности, будет усилена защита трудовых прав российских военных. Подразумевается, что после завершения службы они смогут взять необходимое время для восстановления, не рискуя при этом потерять свое рабочее место.

Вместе с тем для добровольцев обеспечат возможность получения воинских званий без военных сборов, добавил Володин.

Он также указал, что в стране планируется проиндексировать оклад военных и сотрудников ряда правоохранительных органов. Повышение составит 7,6%.

Кроме того, с октября самозанятые россияне, представители малого и среднего бизнеса смогут оформлять кредитные каникулы, напомнил спикер ГД.

Ранее сообщалось, что Минфин России предложил ввести льготы по транспортному и земельному налогам для семей с детьми и участников СВО. Согласно инициативе, многодетные семьи смогут рассчитывать на вычеты по данным типам выплат на имущество физлиц.