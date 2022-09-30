Мединский появился в Кремле, опираясь на трость

Фото: телеграм-канал SHOT
Помощник президента РФ Владимир Мединский прибыл в Кремль, где состоится подписание документов о вхождении новых регионов в состав России, с травмой. Об этом сообщает Life.ru.
По коридорам политик передвигался, опираясь на трость. Он рассказал, что сломал ногу, однако кость уже срослась и ему сняли гипс.
"Производственная травма. Надо просто, как говорится, смотреть под ноги, а не летать в облаках", – сказал Мединский.
С 23 по 27 сентября в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу присоединения к России.
Официальная церемония подписания четырех договоров о принятии новых субъектов в состав РФ стартовала в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Помимо этого, с обращением выступает президент России Владимир Путин.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Удары ВСУ по новым территориям будут расцениваться как акт агрессии против РФ – Песков
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