Умерла супруга Прохора Шаляпина

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Жена певца Прохора Шаляпина Татьяна Клаудиа Дэвис скончалась от последствий коронавирусной инфекции. Об этом певец написал в своем Instagram.

"Мне тяжело это писать, и я очень не хочу в это верить, но моей Танечки больше нет", – написал артист.

Известно, что 42-летняя Дэвис владела сетью юридических контор. После свадьбы с Шаляпиным она заболела коронавирусом и лечилась в госпитале в Лас-Вегасе.

Ранее сообщалось, что от коронавируса умер аргентинский актер Джино Ренни, известный российскому зрителю по роли садовника Рамона в сериале "Дикий ангел".