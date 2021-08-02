Садовник Рамон из "Дикого ангела" умер от коронавируса

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Аргентинский актер Джино Ренни, известный российскому зрителю по роли садовника Рамона в сериале "Дикий ангел", умер от коронавируса, сообщает News.ru.

Актер несколько месяцев боролся за жизнь в одной из клиник. Болезнь протекала у него в крайне тяжелой форме. Состояние постепенно ухудшалось, а 7 июня он попал в клинику. В этот день актеру исполнилось 78 лет. Он скончался 1 августа.

За годы работы актер сыграл десятки ярких ролей в аргентинских сериалах. Помимо "Дикого ангела", он сыграл в "Черной жемчужине" и "Качорре".