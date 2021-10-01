Прохор Шаляпин отказался от наследства умершей жены

Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Певец Прохор Шаляпин заявил, что не рассчитывает на наследство своей умершей супруги, 42-летней Татьяны Клаудии Дэвис. Об этом сообщает News.ru.
Как рассказала мать артиста Елена Колесникова, Шаляпин планирует оставить все имущество родителям жены.
"Ни на какое наследство мы претендовать не будем. Сын сказал: "Я даже не собираюсь претендовать на наследство, это все не мое. Я поступлю по совести, все наследство должно принадлежать ее семье, то есть достаться родителям", – передала женщина слова певца.
Колесникова добавила, что в связи с трагическими обстоятельствами Прохор Шаляпин очень плохо себя чувствует и пребывает в шоке.
Миллионерша Татьяна Клаудиа Дэвис скончалась от последствий коронавирусной инфекции. Об этом накануне сообщил сам Шаляпин в социальной сети. Похороны женщины пройдут в США.
Юрист оценил, есть ли перспективы у Шаляпина получить наследство после смерти супруги
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