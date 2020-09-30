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Общество

30 сентября, 11:25

Ресторанам запретят включать чаевые в чек с 2021 года

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Цена на услуги общественного питания должна определяться стоимостью продукции, указанной в меню. Об этом говорится в новых правилах оказания услуг общественного питания, утвержденных правительством РФ, сообщает РИА Новости.

Таким образом, любые платежи, не касающиеся стоимости заказанных блюд и выбранных услуг (в том числе чаевые), не могут быть добавлены в заказ.

Исполнитель вправе предложить потребителю приобрести услуги по организации досуга и другие услуги, указав на их возмездный или безвозмездный характер.

Потребитель, в свою очередь, может выбрать услуги после ознакомления с их потребительскими свойствами и ценой, а также отказаться от оплаты допуслуг или потребовать возвратить уже уплаченную сумму.

Исполнитель должен довести до потребителя перечень услуг и условия их оказания, описание способов приготовления блюд и входящих в них основных ингредиентов, данные о весе порций и пищевой ценности продукции.

По-прежнему исполнитель обязан иметь книгу отзывов и предложений, которая предоставляется потребителю по его требованию. Потребитель имеет право получить услугу общественного питания в течение всего режима работы исполнителя.

Новые правила оказания услуг общественного питания начнут действовать с 1 января 2021 года взамен старых, которые утрачивают свою силу.

Ранее в Общественной палате предложили ограничить работу кальянных заведений до конца 2020 года. Отмечается, что курение кальянов повышает риск распространения инфекционных заболеваний.

В Госдуме также призвали запретить развлекательным заведениям до конца года предоставлять услуги караоке из-за угрозы распространения коронавируса.

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