В ГД предложили запретить оказание услуг караоке до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В России необходимо запретить развлекательным заведениям до конца года предоставлять услуги караоке из-за угрозы распространения коронавируса, говорится в письме депутата Госдумы Ивана Сухарева на имя главы Минздрава РФ Михаила Мурашко. Об этом сообщает RT.

В своем обращении депутат напомнил, что в России по-прежнему каждый день выявляется более четырех тысяч случаев COVID-19.

При этом, как отмечает Сухарев, многие специалисты, в том числе зарубежные, отмечали, что заведения, предоставляющие услуги караоке, несут повышенную опасность передачи и распространения инфекции.

"В целях минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции на территории РФ прошу вас совместно с уполномоченными органами государственной власти субъектов рассмотреть возможность ограничения работы развлекательных учреждений, запретив им до конца текущего года организацию услуг караоке", – говорится в обращении.

Сухарев подчеркнул, что в случае принятия инициативы данные заведения смогут продолжить оказывать услуги по организации общественного питания.

Ранее член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил ограничить работу кальянных заведений до конца 2020 года. Он отметил, что эксперты, включая представителей министерства здравоохранения, не раз говорили об опасности кальянов – их курение повышает риск распространения инфекционных заболеваний.

Хамзаев добавил, что многие специалисты опасаются распространения коронавируса в стране в осенний период, поэтому попросил главу Минздрава рассмотреть вопрос о временном запрете кальянных.

Также он высказался за запрет на продажу кальянов в ресторанах и кафе до 31 октября 2020 года. К этому времени должна вступить в силу норма федерального закона, запрещающая курить кальяны в помещениях, предназначенных для предоставления услуг общественного питания.

