В столице ограничат работу некоторых торговых точек, продающих алкоголь

Фото: пресс-служба Госдумы РФ/Максим Денисов
Правительство Москвы уточнило нормы, регулирующие торговлю алкоголем в жилых домах. Теперь продавать спиртное можно в заведениях общественного питания, у которых площадь зала обслуживания более 20 квадратных метров. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин, сообщается на сайте mos.ru.
Также в документе указаны помещения, которые не могут быть включены в площадь зала обслуживания, – это гардеробные, сцена, коридоры, детские игровые комнаты и другие зоны, не предназначенные для потребления пищи.
Уточняется, что такие правила помогут скорректировать работу так называемых наливаек, которые формально относятся к общепиту, но там торгуют алкоголем даже в ночное время.
В мае в России вступил в силу закон, который предусматривает запрет продажи алкоголя в барах и кафе площадью менее 20 квадратных метров, расположенных в жилых домах.
При этом регионы могут самостоятельно устанавливать дополнительные условия, включая полный запрет розничной продажи алкогольной продукции в многоквартирных домах.
В Москве изъяли около 1,5 млн бутылок нелегального алкоголя за 5 лет
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