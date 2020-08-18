Акселератор ресторанного бизнеса стартует в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Во вторник, 18 августа, в столице стартует акселератор ресторанного бизнеса, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

В материале говорится, что более 100 предпринимателей, работающих в сфере общественного питания, станут участниками преакселератора. Участниками основной программы станут 50 из них.

Отмечается, что с помощью экспертов предприниматели определят ключевые перспективы развития, оптимизируют процессы и улучшат личные компетенции. Программа рассчитана на 10 недель.

Руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин отметил, что те участники, которые покажут лучшие результаты, расскажут об итогах обучения на демодне.

"В прошлом году акселерационная программа для представителей ресторанного бизнеса продлилась шесть недель. В ней приняли участие 120 человек", – приводятся в материале слова Фурсина.

Ранее сообщалось, что в столице открывается клуб молодых предпринимателей. В рамках клуба будет работать мультифункциональная онлайн-платформа. С помощью нее молодые предприниматели получат доступ к хакатонам, акселераторам, конкурсам, кейс-чемпионатам и питчинг-сессиям.

Раздел "Биржа возможностей" будет включать в себя информацию о вакансиях, обучающих курсах, стажировках и помещениях для стартапов. В финансовом блоке члены клуба получат информацию о способах получения средств для развития проекта, а также создания юридической поддержки своего предприятия и раздела для нетворкинга.

