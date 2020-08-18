Акселератор ресторанного бизнеса стартует в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Во вторник, 18 августа, в столице стартует акселератор ресторанного бизнеса, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
В материале говорится, что более 100 предпринимателей, работающих в сфере общественного питания, станут участниками преакселератора. Участниками основной программы станут 50 из них.
Отмечается, что с помощью экспертов предприниматели определят ключевые перспективы развития, оптимизируют процессы и улучшат личные компетенции. Программа рассчитана на 10 недель.
Руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин отметил, что те участники, которые покажут лучшие результаты, расскажут об итогах обучения на демодне.
"В прошлом году акселерационная программа для представителей ресторанного бизнеса продлилась шесть недель. В ней приняли участие 120 человек", – приводятся в материале слова Фурсина.
Ранее сообщалось, что в столице открывается клуб молодых предпринимателей. В рамках клуба будет работать мультифункциональная онлайн-платформа. С помощью нее молодые предприниматели получат доступ к хакатонам, акселераторам, конкурсам, кейс-чемпионатам и питчинг-сессиям.
Раздел "Биржа возможностей" будет включать в себя информацию о вакансиях, обучающих курсах, стажировках и помещениях для стартапов. В финансовом блоке члены клуба получат информацию о способах получения средств для развития проекта, а также создания юридической поддержки своего предприятия и раздела для нетворкинга.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: