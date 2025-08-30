30 августа, 06:52Общество
Переменная облачность и до 28 градусов тепла ожидаются в Москве 30 августа
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Переменная облачность без осадков ожидается в столице в субботу, 30 августа. Об этом информирует Гидрометцентр России.
По данным синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 26 до 28 градусов тепла, по области – от 24 до 29 градусов.
Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, местами возможны порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба.
Ночью температура в столице может опуститься до плюс 14 градусов, а в Подмосковье – до 11 градусов.
В первую декаду сентября прогнозируется теплая погода, но это станет проявлением положительной аномалии. Волнообразное развитие атмосферных процессов приведет к тому, что во второй половине месяца температура приблизится к нормальным для сентября значениям.
Бабье лето придет в среднюю полосу России с 1 сентября и повторится во второй половине месяца. При этом первые пять дней осеннего месяца отметятся сухой погодой.
