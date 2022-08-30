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Общество

13:23

В Москве за сутки выявили 4 405 новых случаев коронавируса

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

За прошедшие сутки в Москве выявили 4 405 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

Лечение под наблюдением специалистов потребовалось 382 жителям столицы.

Выздоровели от коронавируса за последние 24 часа в Москве 9 442 человека. Умерли от заболевания 32 пациента за минувшие сутки.

Отмечается, что с начала массового распространения коронавируса в Москве им заразились 3 020 587 человек. Побороть болезнь удалось 2 792 315 жителям столицы. Умерли с начала пандемии в Москве 45 119 человек.

До этого Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил , что в РФ за последние 24 часа зарегистрировали 7 067 случаев заражения коронавирусом. По данным специалистов, в РФ зафиксировали самый высокий с 21 мая уровень смертности от заболевания, скончались 77 человек за сутки. Побороть болезнь за последние сутки удалось 36 729 жителям РФ.

Ранее научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн сообщил о снижении уровня смертности от коронавируса в мире. По его словам, в некоторых странах он достигает 0,1%. В начале распространения коронавируса смертность была на уровне около 5%, добавил эксперт.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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