В РФ за сутки выявили 7 067 случаев заражения коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/Евгений Самарин

В России за прошедшие сутки выявили 7 067 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

За последние сутки от коронавируса в России скончались 94 человека. По данным Оперштаба, число летальных исходов за 24 часа стало максимальным с 21 мая.

Побороть болезнь за последние сутки удалось 36 729 жителям РФ.

Всего с начала пандемии в РФ было выявлено 19 482 648 случаев заражения. От коронавируса в стране с начала массового распространения заболевания умерли 384 254 человека.

Сутками ранее в РФ выявили 39 658 новых случаев COVID-19. Тогда сообщалось, что госпитализация потребовалась 1 988 жителям страны за сутки. Умерли от коронавируса 24 часами ранее 77 пациентов.

Кроме того, заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что коронавирус все чаще стали диагностировать у детей. Однако заболевание протекает без видимых симптомов, добавил эксперт. Горелов отметил, что в 2020–2021 годах на долю детей приходилось около 10–11% от всех переболевших COVID-19, сейчас этот показатель вырос и составляет около 18%.

