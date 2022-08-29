В России за сутки выявили 39 658 новых случаев COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

В России за сутки выявили 39 658 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

Всего в стране подтвержден 19 445 581 случай заражения коронавирусом. С начала пандемии заболевание перенес 18 520 851 человек.

Число госпитализированных за последние 24 часа составило 1 988 человек. Выздоровели 24 890 пациентов. Сообщается также, что за сутки скончались 77 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на COVID-19.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в школах сохраняется требование по проведению обязательной термометрии. Там отметили, что эта мера позволяет вовремя выявлять случаи COVID-19, а также своевременно изолировать зараженного. Это в свою очередь позволяет предотвратить распространение вируса в организации.