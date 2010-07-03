Летняя погода придет в столицу в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В предстоящие выходные, 31 августа и 1 сентября, в столицу вернется летняя погода. Воздух прогреется до +25 градусов, осадков не ожидается, сообщили Агентству "Москва" в центре погоды "Фобос".
"Температура воздуха в московском регионе в субботу и в воскресение днем составит плюс 23–25 градусов. В ночные часы в Москве ожидается плюс 13 градусов, в Московской области – 9–14 градусов выше нуля", – сказал собеседник агентства.
Ветер будет дуть слабый, переменного направления. Атмосферное давление повышенное – 751 миллиметр ртутного столба.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что в этом году в Москве будет теплая осень и поздняя зима. В этот раз ноябрь будет теплее обычного, учитывая предшествующие теплые месяцы. В 2019 году наступление климатической зимы сдвинется как минимум на конец ноября – начало декабря.
"Утро": ясная погода ожидается в Москве 30 августа
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