Летняя погода придет в столицу в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В предстоящие выходные, 31 августа и 1 сентября, в столицу вернется летняя погода. Воздух прогреется до +25 градусов, осадков не ожидается, сообщили Агентству "Москва" в центре погоды "Фобос".

"Температура воздуха в московском регионе в субботу и в воскресение днем составит плюс 23–25 градусов. В ночные часы в Москве ожидается плюс 13 градусов, в Московской области – 9–14 градусов выше нуля", – сказал собеседник агентства.

Ветер будет дуть слабый, переменного направления. Атмосферное давление повышенное – 751 миллиметр ртутного столба.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что в этом году в Москве будет теплая осень и поздняя зима. В этот раз ноябрь будет теплее обычного, учитывая предшествующие теплые месяцы. В 2019 году наступление климатической зимы сдвинется как минимум на конец ноября – начало декабря.

