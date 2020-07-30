Вирусолог прокомментировала выводы о сроке гибели коронавируса в воде

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Вирусолог, профессор кафедры фармакологии Государственного гуманитарно-технологического университета Надежда Юминова в беседе с Москвой 24 заявила, что следует внимательнее относиться к употреблению некипяченой воды и купанию в водоемах, поскольку коронавирус там сохраняется некоторое время.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что инфекция погибает почти целиком в течение 72 часов в воде комнатной температуры.

"Какие-то частицы раньше погибают, какие-то до трех суток инактивируются, поэтому воду надо кипятить. В этот тяжелый период, когда возможно заражение, постараться не купаться в каких-то прудах в жаркий день, когда там много народа и могут быть люди, зараженные коронавирусом, больные им в легкой или субклинической форме, то есть без выраженных проявлений", – объяснила эксперт.





Надежда Юминова вирусолог Морская вода инактивирует вирус практически полностью и быстро, хлорированная вода тоже, но все-таки какой-то промежуток времени возможно заражение... Воду из источников, из речек набирать и пить не стоит ни в коем случае. Если нет воды и вы, например, в походе, приходится ее брать оттуда, то обязательно подвергайте ее предварительной термической обработке.

В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что 90% частиц коронавируса погибают в воде комнатной температуры в течение 24 часов, а за 72 часа – 99,9%. Специалисты сделали такой вывод, опираясь на исследования центра "Вектор".

Эксперты выяснили, что в дехлорированной и морской воде вирус не размножается, при этом жизнеспособность может сохранять. Кроме того, непосредственно от температуры воды зависит время его инактивации. В частности, во время кипячения частицы уничтожаются целиком.



Соболева Илона