Вторник может стать самым холодным днем июля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Вторник может стать самым холодным днем с начала месяца в Москве. 30 июля столбики термометров показали плюс 14–15 градусов, а среднесуточная температура составляет всего 10–11 градусов тепла, что ниже климатической нормы. Об этом сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, "сегодняшний день в Москве холоднее, чем вчерашний". Как напомнила метеоролог, 29 июля в столице зафиксировали температуру плюс 17–18 градусов, тогда как 30 июля она опустилась до 14–15 градусов. Кроме того, ночь с понедельника на вторник была довольно прохладной – с температурой 8,5 градуса, отметила специалист. В результате "среднесуточная температура сегодня будет где-то около 10–11 градусов, что на семь–восемь градусов ниже климатической нормы", пояснила Позднякова.

Таким образом, по предварительным оценкам, вторник претендует на звание самого холодного дня июля, подчеркнула синоптик, добавив при этом, что "точные данные мы получим во время вечерних замеров". Главный специалист Московского метеобюро предупредила, что в последний день месяца, 31 июля, погода может быть такой же прохладной. Температура воздуха вновь будет равна +14 градусам. Позднякова объяснила похолодание значительным количеством облаков в небе над столицей.

Ранее сообщалось, что до 1 августа в Москве сохранится ветреная погода. В связи с этим желтый уровень погодной опасности в городе породлили до полудня четверга. Кроме того, с 21:00 30 июля до 21:00 31 июля действует предупреждение о дожде.

Ранее москвичам прогнозировали резкое похолодание из-за прихода арктического воздуха. Так, ночь на 30 июля стала самой холодной в этом месяце. При этом пик холодов еще не пройден: синоптики обещают его в среду, 31 июля.