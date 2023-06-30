Гендиректор ФАН объявил о закрытии медиагруппы "Патриот"

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Медиагруппа "Патриот" закрывается и уходит из информационной повестки России, заявил гендиректор входящего в нее "Федерального агентства новостей" Евгений Зубарев.

"Сегодня я, как гениальный директор "Федерального агентства новостей", одного из СМИ, которое создало медиагруппу "Патриот", объявляю о нашем решении – мы закрываемся и уходим из информационной повестки страны. Вместе с нами закрывается и уходит медиагруппа "Патриот", – сказал он в видеообращении, размещенном в телеграм-канале "ФАН" и других СМИ, входящих в "Патриот".

Зубарев добавил, что совокупный трафик СМИ, относящихся к "Патриоту", до момента закрытия составлял 300 миллионов уникальных посетителей.

Ранее о роспуске "Патриота" объявил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, который ранее возглавлял попечительский совет медиахолдинга. Уточняется, что их сотрудники уже получили уведомления об увольнении.

Роскомнадзор, в свою очередь, ограничил доступы к сайтам входящих в "Патриот" СМИ. Это было сделано "в целях пресечения распространения призывов к участию в военном мятеже".

В ночь на 24 июня отряды ЧВК "Вагнер" предприняли попытку вооруженного мятежа. Подразделения частной военной компании сначала захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону, после чего двинулись в сторону Москвы.

Переговоры с лидером ЧВК Евгением Пригожиным организовал президент Белоруссии Александр Лукашенко. По их итогам удалось договориться о деэскалации ситуации. После этого вагнеровцы начали разворачивать свои колонны техники и направилась обратно в полевые лагеря.

Лукашенко сообщил, что Пригожин отказался от требований