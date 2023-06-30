Пригожин объявил о ликвидации медиахолдинга "Патриот" – СМИ

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Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин объявил о роспуске своего медиахолдинга "Патриот". Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

В группу входят в том числе такие издания, как РИА ФАН, "Политика сегодня", "Экономика сегодня", "Невские новости", "Народные новости" и другие. Известно, что их сотрудники уже получили уведомления об увольнении.

Роскомнадзор между тем уже ограничил доступы к сайтам входящих в "Патриот" СМИ. Это было сделано "в целях пресечения распространения призывов к участию в военном мятеже".

В ночь на 24 июня отряды ЧВК "Вагнер" предприняли попытку вооруженного мятежа. Подразделения частной военной компании сначала захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону, после чего двинулись в сторону Москвы.

Переговоры с лидером ЧВК Евгением Пригожиным организовал президент Белоруссии Александр Лукашенко. По их итогам удалось договориться о деэскалации ситуации. После этого вагнеровцы начали разворачивать свои колонны техники и направилась обратно в полевые лагеря.



Лукашенко сообщил, что Пригожин отказался от требований