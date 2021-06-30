Москвичей предостерегли от покупки фальшивых QR-кодов

Фото: ТАСС/Александр Щербак
Жители столицы и Подмосковья, которые для посещения заведений общественного питания готовы оформлять фальшивые QR-коды, могут столкнуться с тем, что их данные впоследствии окажутся в руках мошенников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов, работающих в сфере информационной безопасности.
О том, что в даркнете начали продавать поддельные QR-коды, ранее сообщил директор экспертных сервисов BI.ZONE Евгений Волошин.
Как рассказал директор департамента корпоративного бизнеса ESET Антон Пономарев, количество ресурсов, предлагающих поддельные справки и QR-коды, увеличивается. Он отметил, что цена поддельной справки начинается от 10 тысяч рублей.
Руководитель отдела разработки программного обеспечения Crosstech Solutions Group Александр Турников предупредил, что для оформления QR-кодов покупателя попросят предоставить свои личные данные.
"Дело в том, что для оформления поддельного кода вам придется передать свои данные неизвестному лицу, что само по себе является риском. Неизвестно, как в дальнейшем они будут использованы", – отметил эксперт.
Если человек уже стал жертвой мошенников и заплатил за поддельный код, то в этом случае специалист посоветовал ему заблокировать карту, с которой был осуществлен платеж, и сменить пароли, если они были введены на фальшивом сайте.
Сергей Собянин ранее сообщал, что столица повторно столкнулась с пандемией коронавируса из-за нового штамма инфекции. Мэр заявлял, что для борьбы с распространением вируса требуется либо массовая вакцинация, либо новый локдаун.
В связи с этим в столице были введены новые ограничения. С 28 июня заведения общественного питания Москвы начали работать в "бесковидном" формате. Рестораны и кафе могут принимать только гостей, привившихся от коронавируса либо переболевших COVID-19 в течение последних шести месяцев.
Для этого посетители должны предъявить QR-код, содержащий информацию о вакцинации, пройденном ПЦР-тестировании, тесте на антитела или перенесенной болезни.
В Подмосковье в связи с эпидемической обстановкой проведение массовых мероприятий было полностью запрещено вплоть до 15 июля.
Кроме того, начиная с 28 июня в области, как и в Москве, действуют ограничения на посещение заведений общепита. Попасть в кафе или ресторан можно только после предъявления QR-кода.
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