Москвичей предостерегли от покупки фальшивых QR-кодов

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Жители столицы и Подмосковья, которые для посещения заведений общественного питания готовы оформлять фальшивые QR-коды, могут столкнуться с тем, что их данные впоследствии окажутся в руках мошенников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов, работающих в сфере информационной безопасности.

О том, что в даркнете начали продавать поддельные QR-коды, ранее сообщил директор экспертных сервисов BI.ZONE Евгений Волошин.

Как рассказал директор департамента корпоративного бизнеса ESET Антон Пономарев, количество ресурсов, предлагающих поддельные справки и QR-коды, увеличивается. Он отметил, что цена поддельной справки начинается от 10 тысяч рублей.

Руководитель отдела разработки программного обеспечения Crosstech Solutions Group Александр Турников предупредил, что для оформления QR-кодов покупателя попросят предоставить свои личные данные.

"Дело в том, что для оформления поддельного кода вам придется передать свои данные неизвестному лицу, что само по себе является риском. Неизвестно, как в дальнейшем они будут использованы", – отметил эксперт.

Если человек уже стал жертвой мошенников и заплатил за поддельный код, то в этом случае специалист посоветовал ему заблокировать карту, с которой был осуществлен платеж, и сменить пароли, если они были введены на фальшивом сайте.

Сергей Собянин ранее сообщал, что столица повторно столкнулась с пандемией коронавируса из-за нового штамма инфекции. Мэр заявлял, что для борьбы с распространением вируса требуется либо массовая вакцинация, либо новый локдаун.

В связи с этим в столице были введены новые ограничения. С 28 июня заведения общественного питания Москвы начали работать в "бесковидном" формате. Рестораны и кафе могут принимать только гостей, привившихся от коронавируса либо переболевших COVID-19 в течение последних шести месяцев.

Для этого посетители должны предъявить QR-код, содержащий информацию о вакцинации, пройденном ПЦР-тестировании, тесте на антитела или перенесенной болезни.

В Подмосковье в связи с эпидемической обстановкой проведение массовых мероприятий было полностью запрещено вплоть до 15 июля.

Кроме того, начиная с 28 июня в области, как и в Москве, действуют ограничения на посещение заведений общепита. Попасть в кафе или ресторан можно только после предъявления QR-кода.