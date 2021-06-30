Москвич рассказал, зачем приходит в рестораны со своим столом и стулом

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Предприниматель Роман Зарипов рассказал Москве 24, зачем ходит в столичные рестораны со своим столом и стулом и как окружающие на это реагируют.
С 28 июня заведениям общественного питания Москвы разрешено принимать только гостей с QR-кодами. Получить их могут привившиеся от коронавируса горожане, те, кто сдал отрицательный ПЦР-тест, результаты которого действуют три дня, а также переболевшие COVID-19, но только если с даты выздоровления прошло не более полугода. Эти правила до 12 июля не распространяются на летние веранды и сезонные кафе.
Зарипов ранее переболел коронавирусом и из-за наличия антител решил пока повременить с прививкой. Вместе с тем, по его словам, сдавать постоянно ПЦР-тесты получается дорого. Однако от привычных походов в ресторан он не смог отказаться, поэтому решил посещать заведения со своим столом и стулом и есть на открытом воздухе. Роман также пояснил, что в его любимом заведении нет летней веранды. Сотрудники ресторана не были против его изобретения.
Мужчина рассказал, что привык завтракать и ужинать вне дома, поэтому в рестораны он ходит ежедневно, это является его стандартным образом жизни. Переносить пластиковый раскладной стол и стул для Зарипова не стало проблемой. "Я передвигаюсь на такси. Раскладной стол со стулом стоит не так дорого и весит не так много, меньше 1,5 килограмма. Это не тяжелее, чем носить просто рюкзак с ноутбуком", – отметил Роман.
Один из обедов за своим столом Роман разделил с товарищем. "У него был QR-код, но, так как у меня не было QR-кода и я не мог посещать ресторан, он меня поддержал", – уточнил Зарипов.
При этом мужчина все же планирует вакцинироваться позже. "Да, я планирую. Просто сейчас высокий уровень антител после болезни, поэтому не ставил прививку, но в целом планирую и поддерживаю", – заключил он.
Ранее популярные сети ресторанов рассказали о первом дне работы после новых антиковидных требований для заведений общественного питания.
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