Первое в истории голосование на орбите: российский космонавт проголосовал онлайн

Фото: Роскосмос
Российский космонавт-испытатель, бортинженер 63-й длительной экспедиции на МКС Анатолий Иванишин принял участие в электронном голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Таким образом, он стал первым в мире человеком, проголосовавшим с орбиты.
Проголосовать дистанционно космонавт смог, поскольку имеет постоянную регистрацию в Москве. Другой космонавт Иван Вагнер отдаст голос 1 июля через доверенное лицо, которое будет находиться в Центре управления полетами ЦНИИмаш.
Голосование по поправкам в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля. Онлайн-голосование завершилось, явка составила 93%. Те, кто не успел поучаствовать в нем, смогут отдать голос 1 июля на своем участке.
Узнать участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Задать вопросы можно по электронной почте info@2020og.ru. Итоги голосования будут подводить 1 июля.
Ранее Владимир Путин призвал россиян проголосовать по поправкам в Конституцию РФ. 30 июня глава государства выступил с обращением к гражданам РФ. Президент считает, что, голосуя за поправки в Конституцию, россияне голосуют за страну, в которой хотят жить.
Где можно проголосовать по поправкам в Конституцию
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