Российским военнослужащим повысят оклады

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Российским военным с октября текущего года увеличат оклады. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Оклады увеличат в 1,03 раза, передает "Газета.ру". Изменения коснутся военных, которые проходят службу по контракту или призыву, имеют специальные звания, а также бойцов Росгвардии, сотрудников ФСИН и МВД.

Также прибавка ожидает пожарных, работников таможенной службы и начальствующий состав органов фельдъегерской связи.

Ранее Депутаты Госдумы от ЛДПР направили в правительство законопроект о введении в России почасовой оплаты труда для работающих по срочным договорам и трудящихся неполный день. Как говорится в документе, плата должна быть не ниже чем 150 рублей в час, а впоследствии индексироваться один раз в год.