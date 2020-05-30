Профессор РАН предостерег от самолечения от COVID-19

08:28
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Профессор РАН Кирилл Зыков призвал россиян не впадать в крайности из-за COVID-19. Он настоятельно рекомендовал не заниматься самолечением ни на одном из этапов лечения от коронавирусной инфекции.
Зыков подчеркнул, что без назначения врача никакие лекарства применять нельзя.
"Есть препараты, которые нам могут позволить снизить цитокиновый шторм, они существуют. Но как любая медаль, эти лекарства имеют две стороны. Плюс от них – мы снижаем воспалительный ответ, минус – этот воспалительный ответ защищает человека от других инфекций, в том числе бактериальных", – приводит "Парламентская газета" его слова.
Специалист добавил, что следует воздержаться от заявлений насчет того, что коронавируса не существует. Также не стоит утверждать, что все население переболеет этой инфекцией, поскольку обе точки зрения являются неправильными.
Накануне в Москве вылечились от COVID-19 еще 3 474 пациента. Все они прошли лечение под присмотром медиков и были выписаны по выздоровлению. Таким образом, общее число поборовших болезнь в столице составило 74 725 человек.
В Москве 14 мая запустили исследование популяционного иммунитета жителей к коронавирусу. Москвичей приглашают на бесплатную сдачу анализа в пункты забора крови, организованные на базе 30 городских поликлиник.
С 27 мая подобные исследования на наличие в организме антител к коронавирусу могут пройти все москвичи. Сделать это можно бесплатно.
У каждого восьмого сдавшего тест на антитела в Москве есть иммунитет к COVID-19
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