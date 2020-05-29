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Общество

09:34

Еще 3 474 пациента вылечились от коронавируса в Москве

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Еще 3 474 пациента выздоровели в столице от коронавируса за сутки, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Всего в столице после прохождения лечения от COVID-19 вылечились 74 725 человек.

После лечения врачи проводят специальные исследования, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания. Пациенты, которым еще нужно оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации от врачей. Также поборовшим COVID-19 москвичам предлагают стать донорами плазмы.

В Москве 14 мая запустили исследование популяционного иммунитета жителей к коронавирусу. Москвичей приглашают на бесплатную сдачу анализа в пункты забора крови, организованные на базе 30 городских поликлиник.

С 27 мая подобные исследования на наличие в организме антител к коронавирусу могут пройти все москвичи. Сделать это можно бесплатно.

У каждого восьмого сдавшего тест на антитела в Москве есть иммунитет к COVID-19

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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