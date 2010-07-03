Столичных водителей попросили пересесть на метро в вечерний час пик

Центр организации дорожного движения попросил водителей быть осторожными на дороге из-за грозы и в вечерний час пик пересесть на метро. Об этом говорится в Twitter-аккаунте ЦОДД.
Автомобилистам также рекомендовали не парковаться под рекламными щитами и деревьями.
Четверг перестал быть томным: вслед за жарой на столицу обрушилась гроза. Будьте осторожны на дороге, не паркуйтесь (где попало) под рекламными щитами и деревьями, а в вечерний час пик выбирайте @MoscowMetro. И да, берегите себя. pic.twitter.com/OpPep03CCX
Ранее на столицу обрушился сильный дождь с грозой. ГУ МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях.
По прогнозам синоптиков, непогода сохранится до 21:30. В городе может выпасть до 20% месячной нормы осадков. Из-за ухудшения погоды департамент торговли и услуг столицы попросил рестораторов приостановить работу летних веранд кафе.
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