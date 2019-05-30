Сильный дождь с грозой обрушился на Москву

Автомобилистам советуют снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущего транспорта. Спасатели также напомнили москвичам, что не следует в грозу укрываться под деревьями и находиться вблизи рекламных щитов и шатких конструкций. Отмечается, что сегодня в Москве может выпасть до 20% месячной нормы осадков.
В это время пользователи Сети, кого непогода застала врасплох на улице, уже начали выкладывать фотографии и видео непогоды в Москве.
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова отметила, что зона наиболее интенсивных дождей сместилась на север Москвы. В Зеленограде только за один час выпало более двух миллиметров осадков. При этом она добавила, что полностью осадки прекратятся только к утру 31 мая.
Накануне начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин успокоил москвичей, заявив, что смерчей и торнадо в городе быть не должно. Такие явления не характерны для Центрального федерального округа, подчеркнул он. Варакин также уточнил разницу между явлениями: торнадо и смерч имеют разную продолжительность и масштабы.
Синоптик обратил внимание, что среднемесячная температура в мае 2019 года оказалась более чем на три градуса выше нормы, согласно данным за 140 лет.
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