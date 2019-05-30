Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"

Сильный дождь с грозой обрушился на Москву. Из-за непогоды в усиленный режим переведены более тысячи сотрудников ГУП "Мосводосток".

Ранее ГУ МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях. По прогнозам синоптиков Росгидромета, непогода сохранится до 21:30.

Автомобилистам советуют снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущего транспорта. Спасатели также напомнили москвичам, что не следует в грозу укрываться под деревьями и находиться вблизи рекламных щитов и шатких конструкций. Отмечается, что сегодня в Москве может выпасть до 20% месячной нормы осадков.

В это время пользователи Сети, кого непогода застала врасплох на улице, уже начали выкладывать фотографии и видео непогоды в Москве.



Тем временем Международный аэропорт "Шереметьево" продолжает свою работу в штатном режиме, несмотря на начавшийся грозовой ливень. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Погодные условия не повлияли на работу аэропорта, штатный режим", – сказали в пресс-службе, заявив, что метеоусловия не мешают работе в зонах вылета и прилета.



Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова отметила, что зона наиболее интенсивных дождей сместилась на север Москвы. В Зеленограде только за один час выпало более двух миллиметров осадков. При этом она добавила, что полностью осадки прекратятся только к утру 31 мая.



Накануне начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин успокоил москвичей, заявив, что смерчей и торнадо в городе быть не должно. Такие явления не характерны для Центрального федерального округа, подчеркнул он. Варакин также уточнил разницу между явлениями: торнадо и смерч имеют разную продолжительность и масштабы.

Синоптик обратил внимание, что среднемесячная температура в мае 2019 года оказалась более чем на три градуса выше нормы, согласно данным за 140 лет.

