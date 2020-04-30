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Москва 24

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Общество

18:23

В театре "Русская песня" подтвердили выписку из больницы Надежды Бабкиной

общество культура

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Народную артистку РСФСР, руководителя театра "Русская песня" Надежду Бабкину выпишут из больницы в пятницу, 1 мая. Эту информацию Москве 24 подтвердил пресс-атташе театра "Русская песня" Александр Велор.

"Ее действительно завтра выписывают. Надежда Георгиевна будет долечиваться дома", – сообщил представитель столичного театра.

Артистка была госпитализирована 1 апреля. В некоторых СМИ говорилось, что Бабкину ввели в состояние медикаментозной комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Информацию подтвердил актер, глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

Позднее концертный директор Бабкиной Сергей Горох уточнил, что ее вывели из медикаментозной комы. Исполнительница, по его словам, была в стабильном состоянии с положительной динамикой. Ее анализы на коронавирус показали отрицательный результат.

В апреле певца Игоря Николаева выписали из больницы после тестов на COVID-19.

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