Эксперт усомнился в том, что дети не заражают коронавирусом окружающих

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Говорить о том, что дети, у которых подтверждена коронавирусная инфекция, не заражают взрослых, преждевременно. Такое мнение выразил профессор-вирусолог, ведущий сотрудник Института экспериментальной клинической медицины СО РАН, бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций в научном центре "Вектор" Александр Чепурнов.
По его словам, бывают случаи, что дети болеют, а в некоторых случаях COVID-19 протекает тяжело.
"И, как известно, чем тяжелее болезнь, по крайней мере для коронавируса, тем больше у него вирусопродукция. Поэтому я не совсем уверен, что можно быть настолько беспечными. Я не считаю возможным исключать то, что дети могут быть переносчиками коронавируса", – приводит слова Чепурнова Агентство "Москва".
Специалист подчеркнул, что недостаточно проведено исследований этого вопроса.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее сообщила, что в числе заболевших коронавирусом в России 80% людей находятся в трудоспособном возрасте. По ее словам, 5% заболевших – дети.
Также она рассказала, что в общей структуре инфицированных зафиксировано 15% пациентов старше 65 лет. Она отметила, что люди в таком возрасте тяжело переносят болезнь, иногда даже критически. В связи с этим она отметила, что защита данной категории граждан является одной из главных задач.
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