80% пациентов с COVID-19 в РФ находятся в трудоспособном возрасте

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

В числе заболевших коронавирусом в России 80% людей находятся в трудоспособном возрасте. С таким заявлением выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"5% из заболевших – это дети, и 80% – это люди трудоспособного возраста", – заявила она в эфире телеканала "Россия 24".

Также Попова сообщила, что в общей структуре инфицированных зафиксировано 15% пациентов старше 65 лет. Она отметила, что люди в таком возрасте тяжело переносят болезнь, иногда даже критически.

В связи с этим глава Роспотребнадзора заявила, что защита данной категории граждан является одной из главных задач.

Ранее Попова рассказала о соотношении мужчин и женщин, зараженных COVID-19. Она заявила, что гендерная пропорция среди заболевших COVID-19 примерно одинакова.