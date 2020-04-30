В Госдуме поддержали идею об обнулении ставки НДС на детские товары

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала предложение коллеги об обнулении ставки НДС на детские товары. Накануне с данным предложением выступил депутат Госдумы Евгений Федоров, передает RT.
Как ранее сказал Федоров, обнулить ставку налога на добавочную стоимость на детские товары нужно до конца этого года. Парламентарий уточнил, что такая мера рассматривается как способ поддержки россиян на фоне снижения покупательской способности.
"Я его поддержу с большим удовольствием, потому что буквально на днях заседала рабочая группа при комиссии Госдумы по поддержке малого и среднего предпринимательства", – заявила Бессараб.
По ее словам, почти все члены группы поддержали решение об обращении к правительству с предложением не учитывать НДС в стоимости детских путевок.
Депутат обращает внимание, что подобные меры помогут семьям с детьми, а также повлияют на развитие соответствующего бизнеса.
"Однозначно поддержу такое предложение: оно правильное, справедливое и нацелено не только на социальную стабильность, но и на развитие соответствующих отраслей для обеспечения детских потребностей", – отметила Бессараб.
Известно, что по действующим правилам детскую продукцию облагают налогом в размере от 10 до 20%. При этом есть зависимость от категории, среди которых игрушки, одежда и продукты детского питания.
Недавно в Москве был установлен порядок дополнительных выплат на детей для официально безработных граждан. В результате сумма выделяемых средств составит 3 тысячи рублей на каждого ребенка. Деньги смогут получить родители или опекуны ребенка.
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