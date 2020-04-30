В Госдуме предложили обнулить ставку НДС на детские товары

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил обнулить ставку налога на добавочную стоимость (НДС) на детские товары до конца 2020 года. Об этом сообщает RT.

Депутат объяснил, что данная мера рассматривается как способ поддержать граждан на фоне снижения покупательской способности. Особенно это касается семей с детьми.

"Относительно семей с детьми одной из мер поддержки может стать обнуление налога на добавленную стоимость на детские товары, что приведет к снижению расходов домохозяйств на данную продукцию", – заявил Федоров.

Согласно действующим правилам, детская продукция облагается налогом в размере от 10 до 20 процентов. Ставка зависит от категории, будь то игрушки, одежда или продукты детского питания.

Ранее в Москве установили порядок дополнительных выплат на детей для официально безработных граждан. Сумма выделяемых средств составит 3 тысячи рублей на каждого ребенка. Перечислены деньги будут на счет одного из родителей или опекунов.

